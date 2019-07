Lady D e Carlo, altri segreti di Corte svelati

Ancora dettagli sconvolgenti sulla vita di Lady Diana: questa volta è il maggiordomo a raccontare un episodio inedito, di quando Carlo la ridusse in lacrime.

La storia di Lady Diana ha insegnato alle donne di tutto il mondo che una vita da favola può rivelarsi un incubo e che soldi e benessere non regalano la felicità all’interno di un matrimonio dove non c’è fedeltà e rispetto.

Il matrimonio tra Lady Diana e Carlo, infatti, è tra i più controversi di sempre: c’è chi parla di un amore iniziale, che poi è svanito pian piano e c’è chi parla di un’unione per interesse della Corona. I più maligni, poi, non hanno dubbi: fu Camilla a spingere Carlo tra le sue braccia, perché la riteneva abbastanza ingenua da fare la parte della moglie, mentre lui continuava ad avere una relazione con la duchessa.

Comunque sia andata davvero, il loro matrimonio continua a far discutere con scenari e particolari sempre nuovi. A raccontare un episodio incredibile, questa volta, è il maggiordomo reale, che a distanza di molti anni dalla morte della principessa ha voluto vuotare il sacco.

Un maggiordomo di corte svela un nuovo mistero sulla coppia

Il matrimonio tra Lady Diana e Carlo terminò ufficialmente con il divorzio nel 1996. Ultimamente, però, il maggiordomo di corte ha rivelato un episodio precedente in cui Carlo fece scoppiare in lacrime la principessa, con delle parole che per lei furono dei pugni allo stomaco.

L’ex maggiordomo di corte Paul Burrell ha raccontato l’episodio a Ricominciare. Si tratta di una discussione in cui Carlo disse a Diana di non averla mai amata e di averla sposata solamente per riuscire ad avere dei figli.

Raccontò che a quel punto Lady Diana lo guardò e scoppiò a piangere disperatamente. La situazione era già tesa per i tradimenti di lui, mentre, come ha precisato il maggiordomo, la principessa non ha mai avuto nessuna relazione extra coniugale.