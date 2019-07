Lady Diana prima delle nozze: "Aprì quel pacco e si mise a piangere"

Il matrimonio di Lady Diana e il principe Carlo è sempre stato uno degli amori più discussi del mondo. Lei la principessa triste fin da subito… L’attenzione mediatica si è concentrata sul dolore di Lady Diana, ecco cos’è successo prima delle nozze.

Lady Diana è riuscita a lasciare la sua impronta nella famiglia reale d’Inghilterra, nel momento in cui lei è diventata la moglie del principe Carlo a Buckingham Palace. Tutti la chiamavano la principessa triste per via della storia extra coniugale che Carlo aveva con Camilla, sua attuale moglie. Anni dopo la scomparsa di Lady Diana, lo stesso principe ha ammesso il suo errore nell’aver sposato una donna che comunque non amava facendola così soffrire.

Il dolore di Lady Diana prima delle nozze

Dopo la fine del matrimonio con il principe Carlo, Lady Diana venne intervista per il Nine O’Clock News dai due giornalisti Andrew Gardne e Angela Ripon, quest’ultimo ha deciso di parlare del suo personale ricordo della principessa triste. La Ripon, secondo quanto riportato ha dichiarato: “Era seduto dietro la sua grandissima scrivania antica e disse:" Ti rendi conto di sapere, puoi solo fare le domande che abbiamo concordato". Quando Angela chiese a Lady Diana cosa ha provò quando indossò il suo abito da sposa, questa rispose: "Quando ho indossato il vestito, tutte le ragazze nel laboratorio, hanno applaudito e pianto e disse: "Oh signora, sembri proprio una principessa delle fate".