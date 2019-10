Lady Gaga e Bradley Cooper di nuovo insieme (per un documentario)

Il gossip su una possibile relazione fra Lady Gaga e Bradley Cooper ha popolato per molto tempo le prime pagine dei settimanali di Gossip. Il rumor non è stato mai confermato né tanto meno è stato smentito, ma la popolarità dei divi di A Star Is Born è cresciuta considerevolmente. Ora sia la Gaga che Cooper tornano insieme ma per lavoro, come ha riportato Grazia.

Si tratta di progetto realizzato dal celebre portale di Youtube. È in fase di lancio un documentario sul produttore musicale Mark Ronson, dal titolo "How to be: Mark Ronson" e, in una raccolta di testimonianze e interviste da parte di artisti e volti noti del panorama della musica contemporanea, spuntano anche le interviste di Lady Gaga e Bradley Cooper. I due, almeno nel trailer che è stato condiviso di recente su Youtube, appaiono separati ma elogiano comunque l’operato del produttore. Mark Ronson infatti ha collaborato con Lady Gaga e Cooper per realizzare "Shallow", la canzone che vinto agli Oscar del cinema come Miglior Canzone Originale.

“È uno dei produttori più bravi che io abbia mai conosciuto – rivela Lady Gaga -. È come se tra di noi ci fosse una forte chimica. Ronson ha in inventato qualcosa di nuovo con la sua musica”. E intanto i fan sono già a caccia dell’ultimo scoop. Si spera che questo progetto in cui i due attori sono coinvolti, possa far chiarezza sui tanti rumor che sono trapelati in rete nell’ultimo periodo.