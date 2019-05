Lady Gaga, il suo lato B continua a far perdere la testa ai fan

Lady Gaga torna a far parlare di sè. Questa volta lo fa mostrando orgogliosamente il suo lato B. Lady Gaga ci ha abituati da sempre a look stravaganti e performance particolari. Però anche lei, di tanto in tanto, si prende una pausa. Nell’era in cui tutto si condivide sui social network, la cantante non è certo da meno. Nemmeno durante i suoi periodi di relax. Ed eccola infatti condividere su Instagram, nella sezione delle storie, uno scatto in perizoma durante una giornata di assoluto riposo. Lo dichiara lei stessa: dopo tante fatiche lavorative, è giunto finalmente il momento di dedicarsi un po’ a se stessi.

Se poi lo si fa mezzi nudi e in una location lussuosa, ancora meglio. Nella foto in questione Lady Gaga si mostra in bikini, di spalle, seminuda a bordo della sua piscina privata: ad incorniciare il lato B un perizoma nero, in mano un cocktail. In calce il commento: "Dopo una lunga settimana di disciplina artistica appassionata è tempo di haus party". Uno scatto che ha scatenato i fan della pop-star e stimolato le loro fantasie.