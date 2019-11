Lady Gaga torna al cinema nei panni della "Vedova nera" di Gucci

Dopo il grande successo ottenuto con il ruolo di attrice-protagonista interpretato in A star is born, il film diretto da Bradley Cooper al suo debutto come regista, la popstar Lady Gaga è in procinto di tornare al cinema nelle vesti di una nota donna italiana. In occasione della cerimonia degli Oscar tenutasi nel 2019, Lady Gaga si è aggiudicata il premio Academy Award per Best original song conferito alla canzone Shallow, singolo estratto dalla colonna sonora di A star is born. E, secondo le indiscrezioni riportate da Variety sul nuovo ruolo pensato per Stefani Joanne Angelina Germanotta, la popstar statunitense reciterà nei panni di Patrizia Reggiani, l'ex moglie storica di Maurizio Gucci, la quale è stata processata e condannata a 26 anni di carcere con l'accusa di essere la mandante dell'omicidio del suo ex marito. Maurizio Gucci, morto nel 1995, è stato un imprenditore italiano nonché presidente della celebre casa di moda Gucci dal 1983 al 1993.

Ad aver pensato al nuovo ruolo di Lady Gaga, per il grande schermo, sarebbe stato il regista de Il gladiatore, Ridley Scott, che si sarebbe impegnato ad acquisire i diritti di The House of Gucci: A sensational story of murder, madness, glamour and greed, il libro realizzato da Sara Gay Forden e adattato da Roberto Bentivegna.

Maurizio Gucci lasciò la moglie e le figlie Alessandra e Allegra per una donna più giovane della Reggiani, Paola Franchi. E la "Vedova nera", questo il nomignolo con cui è passata alla cronaca nera Patrizia Reggiani, consumò la sua vendetta. A quattro anni di distanza dall'ottenimento del divorzio dall'imprenditore, la Reggiani ordinò l'omicidio del marito. L'erede dell'omonimo impero Gucci, Maurizio, morì il 27 marzo 1995 nel suo palazzo, stroncato da 4 colpi di pistola.