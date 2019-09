Lais Ribeiro fidanzata con un giocatore NBA

Proposta di matrimonio a sorpresa per la super-modella Lais Ribeiro: la bellissima 28enne brasiliana frequenta da tempo il giocatore NBA Joakim Noah. La comunicazione è avvenuta attraverso Instagram grazie ad un'immagine tenera ma simbolica: i due sono stati immortalati stretti in un incredibile e forte abbraccio. Un amico è riuscito a catturare l'attimo magico del dopo proposta, fermando per sempre la gioia e l'amore del momento. Lais, angelo sexy di Victoria's Secret, è una modella affermata e molto amata, che ha iniziato la carriera nel 2009 proprio in Brasile.

Dal 2015 è uno degli angeli di Victoria's Secret, di cui è testimonial: madre presente per il piccolo Alexander, a cui hanno diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, da più di un anno fa coppia fissa con Joakim. La loro è apparsa un'unione molto forte, sin dai primi momenti, per questo non stupisce la proposta di matrimonio avvenuta durante il festival annuale del Burning Man. Il posto preferito dalla stessa modella, come ha specificato la stessa Lais: nell'immagine i due si abbracciano con amore proprio sotto un tendone e pronti per il festival.

La comunicazione è stata diramata anche dallo stesso Joakim attraverso il suo profilo social personale: il giocatore confessa che la proposta di matrimonio è stata la decisione più semplice e naturale della sua vita. Ed ora è pronto per accendere questo matrimonio, con la donna che ama, che lui chiama Picanha.

