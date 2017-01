L'amore non ha età: le 5 coppie vip più collaudate

L'amore non ha età. Lo sanno bene le coppie vip in cui la differenza anagrafica viene colmata da un feeling che resiste nel tempo: ecco le 5 coppie più famose, italiane e straniere, che non guardano cosa c'è scritto sulla carta d'identità e non hanno intenzione di fare calcoli neppure nel 2017, o almeno così sperano.

Un ex playboy alla Casa Bianca

Il 22 gennaio il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, 70 anni, festeggia il 12esimo anniversario di matrimonio con Melania Knauss, 24 più giovane del marito, 45esima first lady americana. I due hanno un figlio, Barron William di 10 anni, oltre agli altri quattro, tra i quali la bella Ivanka, che il magnate ha avuto dalla prima moglie Ivana Zelnickova. Ma da quando è comparsa Melania, Donald si è staccato di dosso l'etichetta di incallito playboy.

Felici a Monte Carlo

Alberto di Monaco e Charlene Wittstock, coniugi dal 2011, hanno 20 anni di differenza (lui ne ha 58) e due gemelli, Gabriella e Jacques. Nonostante i vari pettegolezzi che si susseguono fin dal loro viaggio di nozze in Sudafrica, terra nativa dell'ex nuotatrice, la coppia del Principato è più unita che mai. Anno nuovo, terzo erede?

Tutto secondo copione

L'intramontabile Woody Allen, 81 primavere, è sposato dal 1997 con Soon-Yi Previn, 35 in meno. Tra il regista newyorkino e l'attrice di origini sudcoreane mai un episodio negativo: tutto procede secondo copione.

Fisco, unica nota stonata

Gigi D'Alessio, 49 anni, e Anna Tatangelo, 29, sono fidanzati dal 2006 e hanno un bimbo, Andrea. I problemi col fisco del cantautore napoletano non hanno intaccato il loro rapporto, anche se lei insiste per convolare a nozze: quest'anno potrebbe essere la volta buona, debiti permettendo.

Sfrecciano lontani dall'invidia

Infine, anche tra Flavio Briatore, 66 anni, ed Elisabetta Gregoraci, 30 in meno, il matrimonio va a tutto gas: sono sposati dal 2008. In tanti dicono che la conduttrice calabrese stia con l'ex manager di Formula Uno solo per soldi, mentre il loro figlioletto Nathan Falco, nato nel 2010, deve sorbirsi le facili ironie sul suo nome. Insomma, spesso l'amore è grande tanto quanto l'invidia...