Lando Buzzanca si sposa a 83 anni. "Io e Francesca siamo due bambini"

È stato il settimanale “Diva e Donna” a lanciare la notizia. Lando Buzzanca, storico attore della commedia italiana, si sposerà molto presto con la fidanzata Francesca della Valle che di professione è giornalista.

Lui ha 83 anni, lei è di 40 anni più giovane ma, a quanto sembra per la coppia del momento, l’età è solo un numero. Come viene rivelato nell’intervista che è stata rilasciata al settimanale in rosa: “Abbiamo intenzione di sposarci in primavera, ancora non abbiamo deciso la data” afferma Lando Buzzanca. “Non sappiamo neanche la location ma io e Francesca stiamo pensando a Roma o alla Puglia” continua. E in merito alla differenza d’età l’attore risponde: “Quello che c’è tra di noi è unico. Il peso dell’età non lo percepiamo. Siamo come due bambini, siamo complici su tutti i fronti.”

Francesca della Valle, intervenuta durante l’interna, rivela:” Ho presentato Lando ai miei genitori. È riuscito a emozionare mia mamma che, solitamente, è una lady di ferro. Ha un’energia nuova che ha conquistato anche mio padre. Per ora però non dormiamo insieme. Solo dopo il matrimonio.” Buzzanca aggiunge: “Io sono della vecchia guardia. Per il viaggio di nozze andremo a Malta. L’unica cosa che ci divide? Il cibo giapponese.”