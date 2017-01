L'annuncio di Checco Zalone: "Benvenuta Greta"

Luca Medici, in arte Checco Zalone, di nuovo papà. E per la seconda volta si tratta di una bimba. Già padre di Gaia, l'attore comico annuncia oggi su Facebook la nascita della piccola, frutto dell'unione con la compagna Mariangela.

"Cari amici - scrive Zalone - vi comunico che è nata la mia piccola Greta, un'altra femminuccia...!!! Presto un cane maschio!". Zalone e la moglie Mariangela hanno un’altra bambina, Gaia, nata l’8 febbraio 2013. L'attore a quanto pare dunque a casa sarebbe "in minoranza". Tre donne di fatto riempiranno la vita dell'attore comico. Zalone si gode ancora il successo per i suoi film, "Cado dalle nubi", "Che bella giornata", "Sole a catinelle" e "Quo vado?". L'arrivo della piccola Grtea di certo darà nuovo entusiasmo a Zalone che di certo presto si metterà a lavoro magari per realizzare un nuovo film per il cinema.