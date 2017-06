Lapo Elkann pizzicato al mare in forma smagliante

Lapo Elkann, dopo aver passato settimane lontanto dai riflettori, è stato pizzicato dal settimanale Chi in vacanza in Liguria.

L'imprenditore, dopo lo scandalo di qualche mese fa, ha evitato ogni genere di apparizioni pubbliche. Elkann, se non era strettamente necessario, è rimasto in disparte tanto che era difficile incontrarlo agli eventi mondani. Ma il settimanale diretto da Alfono Signorini è riuscito a scovarlo nella sua intimità, al mare. Lapo, nelle foto, appare in perfetta forma fisica: asciutto, muscoloso, sempre alla moda e con un look che fa invidia.

In una delle foto pubblicate da Chi nel numero in edicola da mercoledì 7 giugno, Lapo Elkann sfoggia un costume da surfista a disegni optical da lui stesso disegnato. In un'altra, invece, è vestito secondo i dettami della moda uomo 2017: t-shirt con scollo a V, infilata nei jeans a effetto vintage con risvolto arrotolato a mano e morbidi mocassini senza calze.