L'appello dei fratellastri di Meghan: "Lasciaci vedere Archie"

Meghan Markle, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di far conoscere il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor ai membri della famiglia paterna.

Il motivo risiede nel fatto che i suoi famigliari tra accuse, indiscrezioni e scandali le hanno reso la gravidanza, e la vita a corte, un vero inferno. Eppure i parenti di Meghan non hanno alcuna intenzione di farsi escludere dalla vita del figlio dei Duchi di Sussex. E così, a pochi giorni dalla nascita del royal nipotino, sono tornati all’attacco. Come d’abitudine attraversi i tabloid.

Thomas jr. lancia un accorato appello alla sorellastra: "Lasciaci vedere Archie. Vorremmo incontrarlo e far parte della sua vita, specialmente papà, che è profondamente addolorato. Spero che questo bambino aiuti a riunire la famiglia. Spero che diventando madre Meghan abbia aperto gli occhi, che abbia capito cosa significa la famiglia". Ma non è il solo appello. Un altro arriva da Samantha, che ha raccontato quanto sia addolorato papà Thomas Markle: "È davvero triste. Escluderlo dai festeggiamenti per la nascita del nipotino è stato come infliggergli un pugnale nel cuore. E il povero Archie, da parte sua, non può conoscere un nonno amorevole. Un uomo divertente, creativo, comunicativo, che gli comprerebbe tanti giocattoli". E poi, ventilando una presunta somiglianza con il bebè ha aggiunto: "Archie ha perfino il naso dei Markle".

Samantha, nella sua ennesima esternazione, ha coinvolto anche la mamma di Meghan, Doria Ragland. La signora, che è stata sposata con Thomas Markle dal 1979 al 1987, secondo Samantha avrebbe dovuto convincere la duchessa di Sussex a non escludere suo padre dalla vita del nipotino: "Purtroppo, però, non pare intenzionata a fare questo sforzo". Ora tutti si chiedono se Meghan ascolterà mai le parole dei fratellastri concedendogli una chance per riscattarsi oppure no.

Al netto di memorabili colpi di scena, pare davvero improbabile. Perché i tre finora hanno fatto di tutto per mettere in imbarazzo la Duchessa di Sussex.