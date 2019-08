Laura Chiatti mostra il figlio Pablo sui social. La reazione scioccata dei fan

Dall'unione felice tra l'attrice Laura Chiatti e il suo collega Marco Bocci sono state concepite due piccole creature, Enea, che ha quattro anni, e Pablo, nato due anni fa. Il secondogenito della coppia è di una bellezza formidabile, del resto con una mamma affascinante come la Chiatti non poteva essere altrimenti. L'avvenente attrice ha deciso orgogliosa di far partecipe il suo pubblico della grande gioia che le dona suo figlio, condividendo una foto di Pablo sul suo profilo Instagram. La Chiatti ha esibito l'immagine tenera del piccolo Pablo sui social in versione inedita. Difatti, è la prima volta che il secondo figlio dell'attrice fa il suo ingresso pubblico sui social network.

Il post contenente lo scatto di Pablo è corredato da un messaggio conciso della mamma "e vabbè", che esprime la fierezza della Chiatti. Appena pubblicato, il post ha riscosso grande successo. La reazione dei follower è stata di pieno stupore, nel constatare le spiccata somiglianza del piccolo con la mamma Chiatti, ma anche di tenerezza, ammirando la bellezza unica di Pablo. La foto ritrae l'immagine di un viso luminoso, occhi azzurri, capelli biondi, tratti morbidi e perfetti: la bellezza tipica di una creatura angelica. Praticamente, Pablo è la versione rimpicciolita della mamma.

Laura Chiatti ha concepito Pablo nel luglio del 2016, e sin dalla sua nascita ha condiviso sui social le foto del figlio. Ma l'attrice ha fatto un ulteriore scelta, postando, per la prima volta, sul suo profilo Instagram la foto in primo piano del piccolo. Naturalmente, i commenti sono giunti copiosi, soprattutto quelli che puntano sulla forte somiglianza tra mamma e figlio. I commenti si sono susseguiti con contenuti dello stesso tenore: " Sei tu in versione maschile", oppure: "Mai vista una somiglianza così forte", hanno scritto alcuni follower sedotti dal dolce Pablo. Quasi tutti i commenti rilasciati vertevano sulla somiglianza del piccolo con la madre piuttosto che con il padre, il quale è rimasto escluso dalla contesa sulle somiglianze.