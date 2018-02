Laura Pausini esce dall'Ariston e canta in strada tra la gente

Laura Pausini ha sorpreso il pubblico del teatro Ariston di Sanremo ma soprattutto i fan assiepati all'esterno del teatro sanremese. Mentre intonava uno dei grandi classici del suo repertorio, "Come se non fosse stato mai amore", la cantante romagnola ha lasciato il teatro ed è corsa, con il microfono in mano, verso le transenne che delimitano l'accesso al teatro. Qui Laura Pausini ha continuato a cantare tra la folla, lasciando incredula e maravigliata la folla radunata all'esterno dell'Ariston. La cantante romagnola ha poi offerto anche il microfono a qualche fan affinché l'accompagnasse nella curiosa e simpatica rappresentazione. Tutto preparato, certamente. Anche il personale di servizio era già predisposto per l'occasione come le forze dell'ordine, che hanno lasciato libero il red carpet. Non poteva essere altrimenti visto il livello di sicurezza che caratterizza il Festival, soprattutto dopo l'intrusione della prima serata mentre Fiorello era sul palco. La gente all'esterno tuttavia, come pure quella all'interno dell'Ariston, non lo sapeva. E si vedeva da come guardavano meravigliati e con gli occhi emozionati (Guarda la gallery).