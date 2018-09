Laura Pausini mostra il diario di Marco

Laura Pausini si concede su Instagram un momento amarcord, in concomitanza con l'inizio dell’anno scolastico nelle varie regioni d’Italia. La cantante ha infatti pubblicato sul social network alcuni scatti che ritraggono dei ricordi per lei significativi.

Tutto è partito dalla sua vecchia cartella - con tracolla e tessuto scuro, a fantasia floreale. Una cartella vecchio stile, come la moda degli anni ’70 e dei primi anni ’80 richiedeva, prima che arrivasse il momento degli zaini. Pausini ha invitato i follower a condividere con lei le immagini delle loro vecchie cartelle. “ Questa settimana inizieranno le scuole - scrive - il primo giorno si ricorda sempre e questa è la cartella che usavo alle medie. L’avevo desiderata tantissimo, calcolavo ogni millimetro per poter far stare dentro tutto senza rovinarla infatti ancora oggi la conservo gelosamente intatta. Fate una foto ai vostri zaini e cartelle, fatemi vedere cosa usate voi. Buon Inizio a tutti, con affetto vero! ”.

La foto successiva pubblicata dall’artista è invece di gruppo: ritrae lei e i compagni della scuola elementare. “ Oggi ho trovato questa foto di me alle elementari con la mia classe. Non ci crederete ma alcune di queste bimbe sono ancora le mie migliori amiche… indovinate, chi sono io? ”, aggiunge nella didascalia. Naturalmente Pausini è la bimba al centro nella prima foto in gallery.