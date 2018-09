Laura Pausini: “Stanca dell’Italia e di polemiche assurde”

Il 2018 è un anno molto proficuo per Laura Pausini. La cantante italiana famosissima anche all’estero si prepara a calcare i palcoscenici di Perù, Argentina ed Ecuador. Dopo il grande successo delle due date al Circo Massimo, il 31 agosto è stato un grande successo il live che si è svolto alla Radio City Hall di New York. Sono lontani i tempi de La Solitudine e Strani Amori, Laura Pausini è ora una vera star.

E proprio per questo non sono passate inosservate alcune dichiarazioni che l’arista ha rilasciato in una recente intervista. “ Mi capita spesso di pensare e dire basta all’Italia. Non è per i viaggi e tour in giro per il mondo ” afferma l’artista, “ ma sono stanca di polemiche assurde, di tutte le fake news che popolano il web, sono stanca del gossip, sono stanca di ogni cosa. Non ne posso più ” continua Laura Pausini. “Sarebbe bello avere un po’ più di rispetto per la mia terra, dopotutto l’Italia è il paese in cui sono nata e non è bello il trattamento che sta ricevendo ”. E ancora: “ Ma se non fosse per il mio pubblico” continua Laura Pausini, “sarei già fuggita via. Sono i miei fan che mi spingono a restare. Ci sono dei giorni in cui penso di non farcela, ma per fortuna ho un gruppo di fan fedeli che mi seguono e mi supportano in ogni cosa ” conclude.