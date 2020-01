Laura Pausini: “Il vestito rotto in Perù? Non ero nuda, la notizia mi ha fatto soffrire”

Era il 1994 quando Laura Pausini, durante un concerto in Perù, ruppe la vestaglia che indossava mostrando le gambe e qualcosa di più.

Ai tempi, la notizia fece il giro del mondo e in Italia la Pausini occupò per giorni le pagine della cronaca rosa e del gossip. La stampa nostrana raccontò che la cantante romagnola era nuda e a nulla valsero le dichiarazioni di Laura che ribadì, con fermezza, di avere ancora indosso i collant e di non essere completamente svestita dalla vita in giù. Ancora oggi, come spiegato da lei in una intervista a El Mundo, molti continuano a chiederle se fosse davvero nuda sul palcoscenico di Lima facendole rivivere un momento poco sereno.

Al giornalista che le ha chiesto se sul suo conto fossero mai state diffuse “bufale”, la Pausini ha spiegato di esserne stata vittima proprio in seguito all’incidente capitatole durante il concerto in Perù. “ Ho vissuto un’esperienza che mi ha traumatizzata molto e mi ha fatto stare male – ha detto la cantante - . In un concerto in Perù, il mio vestito si è rotto. Finisco tutti i miei concerti con una vestaglia. La gente lo sa dal 94. In Italia, è arrivata la notizia che, sotto la vestaglia, ero senza mutande ”.

Una notizia infondata, che però fece davvero soffrire la Pausini. “ Mi ha dato una forte ansia tutto questo. Indossavo i collant sotto la veste, purtroppo erano color carne, ed ero molto imbarazzata per il fatto che molti scrivevano che ero senza veli sotto l’accappatoio – ha aggiunto ancora - . Sono una persona modesta. Dopo tanti anni, continuano a chiedermelo e continuo a spiegare che non è così, non è andata come hanno detto in Italia. In Italia è diventata la notizia dell’anno. Mi ha fatto molto soffrire questa notizia falsa ”.

Già ai tempi, Laura Pausini dimostrò tutto il suo fastidio nei confronti di quella fake news con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ma pochi le diedero retta e continuarono a sostenere che fosse completamente nuda sotto la vestaglia. Ad oggi, la cantante decide, ancora una volta, di fare chiarezza su quella storia del 1994.