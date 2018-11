Laura Zorzetto ex Temptation Island sotto accusa: “È una persona falsa”

Più e più volte Lara Zorzetto è stata vittima di accuse e critiche, lanciate sia dai suoi followers che da gli ex concorrenti di Temptation Island. A confermare i comportamenti della Zorzetto è stata Lidia Vella. L’ex concorrente del GF, intervista a Radio Radio nella rubrica “Non succederà mai più”, condotta da Giada di Miceli, afferma che Lara Zorzetto “è una persona falsa.”

Durante la breve intervista, i cui punti salienti sono stati riportati da Gossip e Tv, la Vella ha confermato che tutte le accuse rivolte a Lara Zarzetto sono vere. “ Ho notato un cambiamento in Laura nell’ultimo periodo ” afferma, “ prima seguivo Lara sui social ma ho smesso di farlo perché alla fine si è dimostra una persona diversa, rispetto a quella che abbiamo conosciuto in tv e soprattutto su Temptation Island ” continua durante l’intervista. “ Ostentava troppe cose, troppe collaborazioni, ma non si può costruire l’immagine su queste futilità. Per carità i social sono fatti per mettersi in mostra, ma non devono essere usati per secondo fini. Se la ritengo sincera? Non credo proprio ” conclude.

Sulle critiche e seguendo le dichiarazioni della gieffina, anche i concorrenti del reality di Canale 5, come Andrea Celentano e Raffaele Giudice, confermano quanto affermato. “Abbiamo ricevuto informazioni che Lara Zorzetto ha parlato male di noi” afferma Celentano. “ Secondo me i followers gli hanno dato alla testa. ”

Dalla diretta interessata, fino ad ora, non c’è nessuna dichiarazione in merito, ma sicuramente, presto o tardi la Zorzetto risponderà a tono. Non resta che attendere i risvolti.