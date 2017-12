La Lecciso e quel Natale a Pavia che scatena il gossip

Crisi tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso? I fan si interrogano sullo stato di salute della coppia dopo le dichiarazioni delle ultime settimane soprattutto da parte di Romina Power e da parte dell'ex marito. La cantante ha più volte sottolineato come il sentimento che lega lei e Al Bano non sia affatto finito. Circostanza smentita invece dall'ex che ospite di Verissimo ha sottolineato come il suo presente sia la famiglia con Loredana. Ma i fan della coppia Al Bano-Romina hanno lanciato un'indicsrezione che potrebbe dirla lunga su quanto sia solido in questo momento il rapporto tra la Lecciso e il cantante. Al Bano proprio a Verissimo ha affermato di voler trascorrere le Feste in compagnia della sua famiglia in Puglia. Di fatto i suoi figli, Yari, Cristel e Romina Jr hanno passato il Natale in montagna con Romina Power. E la Lecciso? Sui social ha postato foto in solitaria di un Natale a Pavia in compagnia di un'amica. Da qui il dubbio dei fan: Al Bano è rimasto in Puglia? Questa ipotesi apre la strada alle voci del gossip che vorrebbero un Natale da "separati" per Loredana e Al Bano. Il tutto con indiscrezioni su primi segnali di crisi all'interno della coppia. Ma va sottolineato come lo stesso cantante negli ultimi tempi ha più volte ripetuto che nel suo futuro c'è solo la Lecciso. Ma sul Natale a distanza resta il giallo...