L'estate di Anna Tatangelo: le prime foto in bikini

Con l'arrivo dell'estate Anna Tatangelo ha iniziato a postare sul suo profilo Instagram le prime foto delle vacanze in bikini e abbronzata.

La cantante, reduce dal suo ultimo impegno televisivo a fianco di Carlo Conti nel programma "I migliori anni", posta le foto in piscina con il costume da bagno e gli occhiali da sole. Sono tantissimi i commenti arrivati dai fan sotto la foto con la descrizione "primi bagni" mentre la 30enne è in compagnia del figlio Andrea (guarda la gallery).

Anna Tatangelo sembra rilassata e pronta a vivere al meglio le sue vacanze estive, consapevole del suo fascino. E mentre in molte la inviadiano per la sua bellezza lei si rilassa. In nessuna nuova foto, però, compare il compagno e padre di suo figlio Gigi D'Alessio, probabilmente perché la coppia ama viovere la loro storia lontana dai riflettori dopo essere stati per tantissimi anni al centro dell'attenzione.