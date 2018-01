L'ex di Chiara Ferragni si sposa in gran segreto a Malibù

L'ex fidanzato di Chiara Ferragni si è sposato in gran segreto a Malibù, in California. Riccardo Pozzoli ha quindi definitivamente rotto con il passato.

Come dimostrano le fotografie pubblicate su Instagram, Riccardo Pozzoli, ex fidanzato e socio in affari di Chiara Ferragni, è convolato a nozze con la modella Gabrielle Caunesil. I due si sono sposati in gran segreto a Malibù, in California. Alla cerimonia, solo poche persone. Lei avvolta in un abito bianco di seta e lui con un look informale: giacca, camicia e jeans.

Nelle stesse ore la fashion blogger italiana più famosa nel mondo si trova nella sua casa di Los Angeles insieme a Fedez. La data e il luogo del loro matrimonio ancora non sono stati svelati. Nel frattempo, la coppia si gode l'attesa del loro primo bambino, che si chiamerà Leone, e condividono con i milioni di fan che li seguono pancino ed ecografie.