L'ex di Lady Gaga mette un like alla nuova foto di Irina Shayk

Irina Shayk, ha 12 milioni di follower su Instagram,è ex di Bradley Cooper,ed ha un nuovo seguace: Christian Carino, ex manager ed ex promesso sposo di Lady Gaga. E agli utenti social non è sfuggito un dettaglio: l’uomo che si era inginocchiato per chiedere in sposa, col classico anello con diamante ,la cantante, ha messo un «like» a una delle ultime foto della supermodella. Carino, 50 e Gaga, 33, hanno interrotto il loro fidanzamento lo scorso febbraio, poco prima dell’esibizione della popstar e di Bradley Cooper, 44, sul palco degli Oscar, nei panni dei protagonisti di A Star Is Born. Una performance che ha fatto esplodere le voci di una presunta liaison romantica tra i due:"La chimica è incredibile", avevano commentato i fan, nonostante la smentita della diretta interessata.

Irina, invece, che con Bradley ha fatto una figlia (Lea, 2 anni) e ha convissuto per quattro anni, è finita nell’occhio del ciclone da qualche settimana, da quando l’addio tra lei e il divo di Hollywood è diventato argomento pubblico. Il nemico del mio nemico è il mio amico, recita un famoso detto. Ed eccoci qui. Gli ex più famosi del momento si sono ritrovati ad avere qualcosa in comune. Il manager, sostengono i follower, potrebbe aver trovato un modo per far sapere a Irina che lui e lei sono dalla stessa parte. Del resto, Carino non ha messo «mi piace» a una foto qualsiasi, ma a uno scatto della supermodella in lingerie, sul set di una nuova campagna pubblicitaria in Islanda. La 30enne, infatti, è volata lì dopo aver fatto le valigie dalla villa californiana della star. Per lavoro, certo, ma anche per mettere una certa distanza tra lei e l’ex.