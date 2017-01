L'ex marito di Geppi Cucciari paparazzato con una nuova fiamma

Soltanto il mese scorso Luca Bonaccorsi aveva accusato Geppi Cucciari di essere una persona crudele, oggi, l'ex marito della comica è stato pizziato a Roma con la nuova fidanzata.

Geppi Cucciari e Luca Bonaccorsi hanno annunciato la loro separzione a novembre. Il loro divorzio non è stato dei più traqnuilli e tra i due sono volate parole al veleno. Se da una parte la comica lanciava frecciatine all'ex marito, dall'altra il giornalista scriveva una lunga mail a Oggi per spiegare "chi è davvero Geppi". Messo da parte il rancore, c'è una terza persona in questa storia travaglita: Bonaccorsi, infatti, è stato paparazzato dal settimanale Oggi insieme alla sua nuova fiamma.