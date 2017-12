L'ex moglie di Dzemaili: "I calciatori scelgono il fai da te"

L'ex moglie di Blerim Dzemaili è senza peli sulla lingua e, dopo la sua esperienza al programma Le Capitane su Spike Tv, ha parlato di quel mondo così fatato, ma che a lei stava stretto.

Intervistata da Davidemaggio.it, Erjona Sulejmani ha confessato di sentirsi la più intelligente fra le wags (mogli e fidanzate di sportivi famosi) perché "ho avuto la forza di scegliere la mia strada e rinunciare al mondo dorato con la consapevolezza che la felicità non deriva dal bene economico, non so come facciano ad accettare tutto o quasi tutto pur di rimanere nel mondo fatato".

La Sulejmani e Dzemaili, infatti, si sono separati proprio di recente e il loro divorzio è in corso. Durante la lunga intervista, poi, Erjona ribadisce e sottoscrive un'affermazione già fatta in passato: "I calciatori non sono grandi amatori. Scelgono il fai da te". "Intendevi sfatare un mito?", domanda il giornalista. E subito arriva la risposta di Erjona: "Nessun mito da sfatare! Questa è semplicemente la realtà di oggi. L'omosessualità è un tabù nel mondo del calcio? Purtroppo è un tabù in generale e non solo nel calcio…".

Nella lunga intervista la ex di Dzemaili spende anche qualche parola per Wanda Nara. "La stimo - conclude. Ha fatto benissimo e serve da esempio a tutte le altre wags perché dimostra che dietro un grande professionista c’è sempre una grande donna".