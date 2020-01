Licia Nunez: "Eva Grimaldi non voleva che vedessi Imma Battaglia"

Al Grande Fratello Vip continua a tener banco il triangolo amoroso tra Licia Nunez, Imma Battaglia e Eva Grimaldi: l'attrice si è confidata con la coinquilina Barbara Alberti sulla fine della sua storia con l'attivista lgbt.

All'interno della casa di Cinecittà, Barbara Alberti continua a rivestire il ruolo delle saggia confidente per i concorrenti più giovani. E così anche l'attrice Licia Nunez ha deciso di aprirsi con la scrittrice sulla fine della sua discussa relazione con Imma Battaglia.

"Imma mi aveva dato dei segnali ma io non li avevo colti", esordisce la Nunez. Tali segnali riguardavano la sfera dei sentimenti della compagna Imma: "Più di una volta mi aveva chiesto se era possibile innamorarsi di due persone, ma io ero troppo impegnata con la mia vita per capire cosa ci mi volesse trasmettere". Un giorno, però, la Battaglia scoppiò a piangere e questo fece capire a Licia che nella loro relazione c'era qualcosa che non funzionava più.

Sul fatto di essere innamorati di due persone, Barbara Alberti si mostra in disaccordo con la sua interlocutrice ed esplicita il suo punto di vista: "Impossibile, a te ti voleva bene ma era innamorata di Eva". Ma Licia Nunez non ci sta: "Non è proprio così, nella parte iniziale della sua relazione, era indubbiamente ancora innamorata di me". "Poi ci siamo staccate del tutto perché Eva non voleva che io e lei ci vedessimo, anche nel semplice rapporto d’affetto", aggiunge la Nunez, mettendo in luce una certa gelosia della Grimaldi nei suoi confronti.

Dalle parole di Lucia si coglie la delusione per una storia d'amore che non ha potuto trasformarsi in affetto reciproco: "L’amore può terminare e può trasformarsi in amicizia. Dopo 7 anni, non puoi staccare il cordone ombelicale". "Ma io, nel pieno rispetto della loro storia cercavo di non chiamare negli orari in cui sapevo che stava con lei", sottolinea la gieffina, come a voler mostrare la sua correttezza e il suo rispetto verso la nuova coppia.

Lucia Nunez sembra ricordare con trasporto la sua storia con Imma Battaglia: "Abbiamo vissuto un rapporto forte, viscerale. Sicuramente lei mi ha amata. Ha fatto cose importanti per me". L'attrice non ha dubbi su quale sia la vera causa della fine della sua relazione con l'attivista romana: "Aveva la necessità di vivere la nostra storia sotto i riflettori". "È quello che sta facendo con Eva", chiosa caustica la Nunez.

