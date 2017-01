Incontro tra Kate e Meghan: il principe Harry fa sul serio

Il principe Harry ha finalmente presentato la sua fidanzata in famiglia. L'attrice di Suits Meghan Markle ha quindi potuto incontrare Kate Middleton. Le due sembrano essersi piaciute fin da subito.

Una fonte del The Sun ha spiegato che, nell'incontro che si è svolto a Kensington, le donne più importanti della vita di Harry si siano riunite tutte nello stesso posto: la fidanzata Meghan, la nipotina Charlotte (il piccolo George era all'asilo) e la cognata, con cui intrattiene un rapporto molto stretto. La stessa fonte lo avvicina a quello che passa tra un fratello e una sorella maggiore, soprattutto considerando che, dalla morte della madre, Lady Diana, Harry ha sempre sentito la mancanza di un ruolo femminile e materno.

Sembra che Kate non vedesse l'ora di incontrare l'attrice e Meghan non ha deluso le sue aspettative, presentandosi con un diario finemente rilegato in pelle come regalo per il compleanno della duchessa di Cambridge (che ha compiuto 35 anni lunedì scorso). Tra le due donne, la principessina Charlotte: stando alle fonti interne a Kensington Palace, Meghan avrebbe detto di adorarla. Il principe William ha già conosciuto Meghan due mesi fa, sempre a Kensington Palace.