L'incredibile regalo post-parto per Kylie Jenner

Non passa giorno senza che Kylie Jenner, popolare sorella di Kim Kardashian, non dia motivo alla stampa americana per parlare di lei. Se pochi giorni fa la stampa si fiondava su un tweet in cui annunciava di non amare più Snapchat, causando una disastrosa perdita al titolo dell'applicazione di messaggistica "a tempo", ora la neo-mamma torna a fare notizia, per via di un regalo non da nulla.

Kylie ha appena messo al mondo la sua prima figlia. E se la stampa scandalistica non ha ancora avuto un foto della piccola Stormi - ma visto l'uso smodato dei social che lei fa non ci vorrà molto - ha avuto modo invece di dare uno sguardo al regalo (guarda le foto) che la Jenner ha ricevuto "per la spinta", come lei stessa ha scritto.

Una Ferrari da 1.7 milioni di dollari che ha testata durante il weekend e che gli sarebbe arrivata dal padre della bimba, l'artista Travis Scott.