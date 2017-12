L'indiscrezione: "Briatore e la Gregoraci si sono lasciati. Già firmato l'accordo di separazione"

Sono settimane che si parla di una presunta rottura tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, ora, tra smentite e indiscrezioni, il settimanale Oggi rivela come stanno veramente le cose.

In esclusiva nel numero in edicola da questa settimana, Oggi conferma che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono definitivamente lasciati. "Secondo quanto risulta al settimanale Oggi - scrive la rivista - poco prima di Natale i due hanno firmato un accordo di separazione presso lo studio dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace a Milano. Successivamente, Flavio Briatore è partito per Malindi (Kenya) con il figlio Nathan Falco, mentre Elisabetta Gregoraci ha scelto di trascorrere il periodo festivo con altri amici".

Se così fosse veramente, Elisabetta e Flavio metterebbero un punto a una storia d'amore iniziata 11 anni fa. I due, infatti, si erano sposati nel 2008 e nel 2010 hanno avuto il loro primogenito Nathan Falco.