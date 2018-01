L'indiscrezione: "Cecchi Gori prima di stare male era col marito della Carlucci, voleva portarlo a Ballando"

Vittorio Cecchi Gori sta meglio, dopo il ricovero il giorno di Natale per un'ischemia cerebrale con complicazioni cardiache, l'imprenditore è fuori pericolo.

Il settimanale Novella 2000 ha così ricostruito quelle che sono state le ultime ore di Vittorio Cecchi Gori prima del ricovero in ospedale e ha rivelato un retroscena esclusivo. Ecco tutti i dettagli. Era il 24 pomeriggio, al bar Ciampini di piazza San Lorenzo in Lucina (Roma), il produttore cinematografico era seduto al tavolino in compagnia di un suo amico medico e del marito di Milly Carlucci. E qui arriva l'indiscrezione.

"Milly Carlucci - scrive il settimanale Novella 2000 - voleva convincere Cecchi Gori a partecipare come concorrente a Ballando con le stelle e aveva mandato il marito, amico di Vittorio, in avanscoperta. Ma mentre stavano discutendo, si è avvicinato un amico in comune, docente del Policlinico Gemelli, il professore Alfredo Pontecorvi, solo per salutare. A quel punto il medico, per fortuna dotato di un occhio clinico eccezionale ha detto: 'Ma non vedete che quest'uomo sta male? Portatelo subito al Gemelli'. Anche il medico che era con lui pare non se ne fosse reso conto, tanto che non ha chiamato un'ambulanza, ma lo ha fatto camminare alla sua auto. Una volta al Gemelli, Vittorio Cecchi Gori è stato male, entrando addirittura in coma".

Poi il resto della storia la sanno tutti: la sala di rianimazione, l’uscita dal coma, il risveglio con l'ex moglie Rita Rusic e il figlio Mario accanto e ora la guarigione. Ma sicuramente la prossima edizione di Ballando con le stelle non vedrà Vittorio Cecchi Gori come protagonista.