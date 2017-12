L'indiscrezione: "Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ufficialmente una coppia"

Dopo l'esperienza al Gf Vip, Luca Onestini e Ivana Mraziva sono sempre più intimi e agli eventi mondani ci vanno sempre insieme.

Tutti, o quasi, si stanno chiedendo se sono ufficialmente una coppia, soprattutto dopo i due baci che si sono scambiati in pubblico e le decine di foto e video insieme. A svelare il mistero ci pensa il settimanale Chi, che nel numero in edicola da mercoledì 20 dicembre, lancia un vero e proprio scoop su Ivana Mrazova e Luca Onestini.

Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, i due piccioncini avrebbero "superato da un bel pezzo la fase dell'amicizia per farsi colpire della freccie di Cupido e dar vita ad una vera e propria relazione vissuta alla luce del sole". Ecco tutti i retoscena - stando a Chi - dei neo frequentati raccolti nelle Chicche di Gossip: "Luca e Ivana in love. Dopo la vicinanza nella casa del Gf Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ufficialmente una coppia. I due hanno trascorso una notte bollente in un noto resort, Acqualux Spa, vicino a Bardolino, in provincia di Verona, condividendo lo stesso letto, la stessa stanza, la stessa passione".