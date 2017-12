L'indiscrezione su Domenica In: "Venier o Balivo con le Parodi"

Tira ancora aria di tempesta su Domenica In. Il programma delle sorelle Parodi non decolla negli ascolti e in viale Mazzini si pensa ad un cambiamento del format. Già qualche aggiustamento è stato fatto ma con scarsi risultati. Benedetta Parodi è stata spedita ai fornelli con un'apparizione di qualche minuto per le ricette e la sorella, Cristina, invece si è dedicata alle interviste e al timone principale del programma. Ma attenzione: la Rai, secondo quanto riporta Dagospia, sarebbe pronta a ribaltare completamente il programma. Altre conduttrici da affincare alle Parodi. Il primo nome nella lista è quello di Caterina Balivo. Ma come riporta Novella 2000 c'è un altro nome nella lista di viale Mazzini che potrebbe approdare a Domenica In: Mara Venier. Di fatto il paino sarebbe quello di affidare alla Venier un segmento del contenitore domenicale di Rai Uno. Ipotesi suggestiva che però potrebbe restare soltanto un'ipotesi. Infatti la Venier negli ultimi tempi ha lavorato con ottimi risultati nei programmi Mediaset. L'ultima apparizione è stata a Tu si que vales come giudice del programma. A quanto pare la Venier sarebbe anche in pole position per il prossimo programma di Nicola Savino su Mediaset. A quanto pare il conduttore avrebbe pensato a "Zia Mara" per il suo nuovo show di intrattenimento. Difficle che la Venier decida di tornare in Rai. Soprattutto alla luce degli ascolti di Domenica In un passaggio sull'altra riva del fiume potrebbe essere un azzardo.