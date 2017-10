Linkin Park ancora insieme dopo la morte di Chester

" Bello essere di nuovo con i ragazzi ". Lo scrive su Instagram Dave Phoenix Farrell, il bassista dei Linkin Park, pubblicando una fotografia con gli altri della band, riuniti in casa per suonare ancora insieme dopo il suicidio del frontman Chester Bennington.

" Una grande parte dell'eredità di Chester saranno i ricordi di lui che tutti noi conserveremo nel nostro cuore. Era un padre giocoso ed entusiasta, un musicista onesto e appassionato e un amico leale ", aveva commentato Phoenix pochi giorni dopo la morte del compagno di band.

Un'eredità che celebreranno il 27 ottobre, quando la band tornerà sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles, in un concerto tributo per Chester a cui parteciperanno molti dei nomi che hanno fatto grande punk e nu-metal nello stesso periodo in cui i Linkin Park arrivavano al successo. Tra i nomi già confermati quelli di Blin 182, Bring Me The Horizon, KoRn e System of a Down.