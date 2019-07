Lino Banfi: "Pago il master ai miei nipoti"

Il personaggio di Libero Martini interpretato nella popolare serie Rai "Un medico in famiglia" ha attribuito a Lino Banfi il ruolo di "Nonno d’Italia". ruolo rafforzato dalla nomina di rappresentante del nostro Paese nella commissione italiana dell’Unesco avvenuta lo scorso gennaio. In quel momento, infatti, il primo impegno che l’attore 83enne si è assunto è stato quello di rendere la figura del nonno patrimonio mondiale dell’umanità.

Lino Banfi: "Lavoro per pagare i master ai miei nipoti"

Al di fuori dal set Lino Banfi è nonno di due nipoti, figli della figlia Rosanna, fonti entrambi di grandi soddisfazioni cosi come raccontato al Corriere della Sera: "Nonno lo sono diventato abbastanza presto, perché sono stato un padre precoce, e i miei nipoti, entrambi figli di Rosanna, ormai sono grandi: Virginia ha compiuto 26 anni, Pietro 21".

Oggi nonno Lino può dirsi davvero soddisfatto dei suoi nipoti che non manca mai di supportare per come può, anche economicamente: "Virginia è diventata una bravissima chef nella mia Orecchietteria e Pietro frequenta fisica nucleare all’università in Olanda". Lino Banfi poi, parla poi dei master che paga di tasca sua: "I master universitari costano un botto, e pago io. Ne sono felice, ma mi consenta una battuta: i giovani fanno i master e noi vecchi ci facciamo il mazzer!".