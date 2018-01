Lino Banfi: "Sarò consigliere per Emiliano"

Lino Banfi consulente gratuito di Michele Emiliano. Dopo il ruolo di ambasciatore ufficiale della Puglia è arrivata la chiamata per far parte dei 38 consiglieri del governatore. E di questa sua nuova esperienza, Banfi ne parla al Corriere: "Nel settore agroalimentare posso dire la mia, anzi, d’ora in poi diventerà il mio vero lavoro, come sognava papà Riccardo. Ho lanciato pure una linea di prodotti tipici della mia terra, la Bontà Banfi, ci ho messo la faccia e il cuore. Va bene, sa? La distribuiscono la Conad e la Coop". Poi parla del suo orientamento politico: "Sono un liberal-centrodestra, ma guardo più alla persona che al partito, tant’è che quando era candidato Veltroni, altro grande amico mio, ero disposto pure a improvvisare un comizio". Quello tra Emiliano e Banfi è un'amicizia nata circa tre anni fa. Il tutto è partito con una telefonata da parte del governatore che ha deciso di fargli gli auguri per il suo compleanno: "vevo raccontato che Berlusconi mi telefona ogni anno per farmi gli auguri di compleanno. Siamo tutti e due del ‘36, solo che io sono nato a luglio, due mesi prima di lui, e per questo Silvio mi chiama vecchio. Quella volta però ho ricevuto anche un’altra telefonata: sono Michele Emiliano, non Berlusconi, voglio farti gli auguri pure io, Lino. Ci vediamo poco, ma siamo due belle forchette e si vede, con un debole per il pesce e i frutti di mare". Infine sul voto del 4 marzo e sulla sua preferenza alle urne afferma: "Non lo dirò nemmeno in punto di morte, però alle urne ci vado, rinunciare non è giusto".