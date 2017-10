Lite furibonda tra Izzo e Predolin: "Sei un conduttore trombato"

Non se le sono mandate a dire. Nello studio di Domenica Live, Simona Izzo e Marco Predolin sono stati protagonisti di una lite furibonda in diretta televisiva. Quello che avrebbe dovuto essere un chiarimento tra i due eliminati dalla casa del Grande Fratello Vip si è trasformato in una baraonda. "Sei un conduttore trombato, l’hai detto tu", attacca Simona Izzo in risposta alle critiche ricevute la settimana scorsa da Predolin che l’aveva definita "la più falsa della casa".

"Hai la lingua biforcuta e andrai a pulire sanitari un giorno", ha contrattaccato Predolin concludendo sarcasticamente così: "Io sono very normal people, tu sei una snob, una very important person".