Le liti fra Meghan Markle e Kate continuano anche sui social. Le duchesse non si seguono su instagram

Da tempo si cercano conferme su liti e dissidi che avvengono fra le mura del palazzo reale inglese. In particolar modo, si rincorrono rumor e pettegolezzi, alcuni di questi mai del tutto fondati, su possibili alterchi tra Meghan Markle e la duchessa di Cambridge. Gli esperti affermano che le due altezze reali proprio non riescono a trovare il modo di convivere pacificamente. Una è più vivace e poco incline al rispetto delle regole, la seconda è una donna dai sani principi, disposta a tutto pur di far luccicare il buon nome della famiglia Windsor. Meghan è una diva che è diventata duchessa, Kate ha studiato per una vita intera il suo ingresso nella royal family. Due atteggiamenti diversi e due approcci diversi. Proprio per questo motivo fra le due duchesse non c’è nessun tipo di dialogo. Ovviamente questo rapporto conflittuale, ha messo in serio pericolo anche l’unione fra William ed Harry, ma questa è un’altra storia.

Le due duchesse sono attive su diversi profili, Meghan Markle ad esempio, ha da poco superato su instagram i 10 milioni di follower, staccandosi da Kate di qualche centinaio di utenti. Infatti la guerra fra le due si è spostata proprio tra i fili dei network. In cerca di una continua conferma, da parte dei royal watcher, del rapporto conflittuale che c’è fra Meghan e Kate, ora in rassegna e sotto l’occhio indagatore, sono finiti i profili social dello loro altezze reali. Sotto questo punto di vista, sia quello dei Duchi di Sussex che quello dei duchi di Cambridge, sono stati concepiti proprio per proiettare i reali nel mondo del web e per diffondere i messaggi da loro veicolati. Messaggi condivisi, ma nulla di più. Meghan infatti non segue Kate su instagram e, ovviamente, neanche Kate ha ricambiato il favore. Proseguono su due binari separati pur condividendo diverse mission umanitarie. Il motivo? La risposta è molto semplice. Da parte di Meghan ci sarebbe l’intenzione di seguire un solo profilo al mese, così da lasciare aperto un canale diretto con i suoi seguaci e con tutte le attività benefiche che supportano le cause della Duchessa.

Il profilo Sussex Royal infatti, non segue né quello di Kate ma neanche quello ufficiale di Kensington Palace. Una scelta importante, così da permettere una volta al mese di lasciare sotto i riflettori un account che, secondo la Markle e il Principe, vale la pena seguire per attivismo, etica e azioni che ovviamente si riflettono anche su di loro. Una scelta giusta, ma sicuramente molto opinabile.