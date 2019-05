Lizzie Cundy su Meghan Markle: "È un'arrampicatrice sociale"

È senza dubbio uno dei personaggi più popolari del momento, uno dei più discussi. Stiamo parlando di Meghan Markle, duchessa di Sussex, sposa di Harry di Inghilterra e neo mamma del piccolo Archie, venuto al mondo lo scorso 6 maggio. Una curiosa notizia sta circolando in queste ore sui giornali italiani e stranieri e ha a che fare con il passato dell’ex attrice americana nota per serie tv come Suits e Castle. Rivelazioni scottanti pubblicate dal tabloid inglese The Sun, che ancora una volta hanno messo in imbarazzo Buckingham Palace.

Lizzie Cundy: "Meghan è un'arrampicatrice sociale"

Sul tabloid britannico The Sun, Lizzie Cundy, conduttrice televisiva inglese, molto amica un tempo di Meghan Markle, ha riferito che l’attuale duchessa di Sussex e moglie di Harry viene dipinta come "un’arrampicatrice sociale", che ha interrotto il suo primo matrimonio nel momento in cui la propria carriera stava decollando: le nozze tra Meghan e il produttore Trevor Engelson sarebbero finite, stando alla pubblicazione, senza nessun preavviso, quando l’ex attrice si stava recando a Toronto per girare “Suits”. Per l’ex marito solo la restituzione dell’anello in una raccomandata.