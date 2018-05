Dopo l'offesa alla Hunziker, Belen chiede scusa: "Mi vergogno come una ladra. Devo andare in terapia"

Dopo il durissimo sfogo contro i paparazzi, ma soprattutto dopo aver offeso Michelle Hunziker, Belen Rodriguez chiede scusa.

La showgirl argentina è stata sorpresa da Tabloit mentre litiga in strada con alcuni paparazzi. E tra una sfuriata e l'altra, "io non vivo più, mi avete rubato la vita, sto andando fuori di testa", ha sferrato un duro colpo anche contro l'amica Michelle Hunziker. Presa dalla rabbia, infatti, quando il paparazzo le ha fatto notare che alcuni personaggi famosi, invece, hanno sempre il sorriso sulle labbra, Belen Rodriguez è sbottata: "Perché a lei piace. A lei piace! Michelle va in depressione se non ha i paparazzi intorno. Lo sapete bene, lei ha sempre il sorriso".

Ma dopo essersi rivista e risentita, Belen si è resa conto di aver esagerato. Così tramite il suo profilo ufficiale di Instagram ha scritto: "Voglio chiedere scusa umilmente a Michelle perché in preda a un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso, sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai, che non riesco più a gestire, purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi e questo mi crea uno scompenso mentale ed è per questo che viaggio tanto e cerco di stare lontana da casa. Ma dopo questo episodio dovrò sicuramente andare in terapia perché così faccio male solo a me stessa. Ho chiamato mortificata Michelle e ho trovato una persona che invece di essere arrabbiata mi ha abbracciata e capita, e anche se non ci sono giustificazioni per l'accaduto, la ringrazio perché mi ha dato un'ulteriore lezione di vita. Me ne vergogno come una ladra, chiedo scusa ancora e ancora, e mi dispiace davvero tanto. L'ultima cosa, con questi paparazzi non mi scuso, e non lo farò mai".