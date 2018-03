Il look hot di Bleona Qereti fa scalpore agli Oscar

Il red carpet è un'occasione per mettersi in mostra, e non potrebbe essere altrimenti, con gli obiettivi di tutta la stampa hollywoodiana puntati addosso. Lo sa bene Bleona Qereti, cantante albanese che nella serata dei 90esimi Oscar a Los Angeles ha osato tanto che non poteva passare inosservata.

Al consueto party organizzato da Vanity Fair dopo la premiazione, la Qereti ha sfoggiato un look che definire vedo-non vedo sarebbe riduttivo, presentadosi all'evento tenutosi domenica sera al Dolby Theater con un abito a rete che lasciava ben poco del corpo della 38enne all'immaginazione, non fosse per un paio di mutande a vita alta e due copricapezzoli dorati che coprivano se non altro quanto basta per non rischiare di essere trascinata via di peso dall'evento.

Ai piedi della Qereti un paio di vertiginose Christian Louboutin, ad aggiungere un tocco di ricercatezza a un look per il resto davvero piuttosto discutibile