Loredana Lecciso: "Non so se Al Bano adesso mi ami. In passato lo ha fatto"

Al Bano e Loredana Lecciso, da poco più di un mese, vivono separati, lui a Cellino San Marco, lei a Pavia dal fratello.

I motivi della loro separazione non sono noti. C'è chi crede che ci sia lo zampino di Romina Power, c'è chi giura che Loredana si sia sentita ferita per una mancata presa di posizione da parte di Al Bano e chi come Rita dalla Chiesa difende a spada tratta l'amica Lecciso.

Ora, a fare - in parte - il punto della situazione è Loredana Lecciso. Ospite di Domenica Live, la Lecciso ha confermato che lei e Al Bano stanno vivendo separati anche se "presto tornerò a Cellino". "Rita è davvero amica di Al Bano - ha spiegato la Lecciso a Barbara D'Urso - gli è stata molto vicina nei momenti più brutti. Io sono 18 anni che condivido la mia vita con lui, non sono la terza arrivata. Al Bano è innamoratissimo dei bambini. Di me? Adesso non lo so, dovremmo chiederlo a lui. Lo sarà certamente stato e questo mi fa grande piacere. Io lo amo".

E quando Barbara D'Urso le domanda se lui è innamorato, la Lecciso replica: "Questo dovremmo cheiderlo a lui. Io ho un grande rispetto per lui, lo stimo dal profondo del cuore. Ho rispetto anche delle sue fragilità. Ad Al Bano non piace mettersi in queste situazioni, a lui piace la chiarezza". Quindi, non proprio una situazione serena fra i due.

Alla fine della lunga intervista, Loredana Lecciso precisa anche un particolare che nei giorni scorsi aveva fatto parecchio discutere. Al Bano, infatti, quando era stato osptite di Maurizio Costanzo, alla domanda "con chi ti senti sposato mentalmente", aveva risposto: "Immagina". "Io, da femmina, avrei voluto sentire il mio nome - dice Barbara D'Urso -. Gli hai domandato perché non lo ha fatto? A chi si riferiva?". "Io so per certo che si riferiva a me - conclude Loredana -. Non ti dico se gliel'ho chiesto, ma io lo conosco e so".