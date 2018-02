Loredana Lecciso: "Vi spiego la crisi con Al Bano"

Loredana Lecciso si confessa in un'intervista a Di Più tv. La compagna di Al Bano ormai non nasconde più i suoi problemi con il cantante e di fatto conferma che le cose tra loro due non vanno per il verso giusto. Le sue parole a riguardo sono molto chiare e non lasciano certo spazio ad interpretazioni: "La crisi c’è, non posso negarlo. Mi sono presa un periodo per riflettere, per capire di più della nostra storia. Ero venuta a Pavia per passare qualche giorno con mio fratello. Dovevo tornare in Puglia per Natale ma si sono verificati degli episodi che mi hanno fatto soffrire e sono rimasta qui. Mi sono sentita attaccata come donna e come mamma. È come se io e miei figli non contassimo, come se fossimo una famiglia di serie B".



E a quanto pare un chiarimento diretto con lo stesso Al Bano non c'è ancora stato. Infatti il cantante è impegnato in una tournée in Cina. Ma di certo l'obiettivo dello sfogo della stessa Lecciso è Romina Power che è sempre più al cento della bufera del gossip. E così c'è anche un messaggio per l'ex moglie del cantante di Cellino San Marco: "Certe immagini sono inopportune. Nella vita di Albano possono esserci anche dieci ex mogli, ma nessuna deve mancare di rispetto”.