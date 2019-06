Lorella Boccia eletta una delle spose più belle di sempre

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati sabato a Roma. Con le foto del loro matrimonio, hanno conquistato davvero tutti. Lorella, infatti, che ha sfoggiato un delizioso abito Blumarine romanticissimo e sofisticato con il suo mantello, è stata eletta una delle spose più belle e deliziosa degli ultimi anni. Con il suo look, con il suo make up garbato e con la sua classe ha davvero messo tutti d’accordo. Un abito delizioso che può piacere o meno per le sue forme ma che ha lasciato tutti senza fiato per come la sposa lo ha portato.

Niente di sbagliato nelle scelte fatte da questa bellissima sposa che anche sui social, ha spopolato. Tantissimi complimenti anche a Niccolò Presta, degno sposo di Lorella che ha davvero regalato a molte ragazze che hanno ammirato le foto del suo matrimonio, degli attimi da sogno. Tra i commenti spiccano quelli di persone qualunque che fanno notare come per essere perfetti in un giorno così speciale, oltre al sentimento che lega due persone, ci deve essere anche la classe nelle scelte fatte.