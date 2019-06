Luca Argentero pronto a sposarsi? L'indizio in una foto

Luca Argentero, che in passato è già stato sposato con Myriam Catania, sarebbe pronto per tornare sull’altare. Dopo più di due anni di fidanzamento, l’attore avrebbe chiesto alla sua compagna, Cristina Marino, di sposarlo. Il rumors si sta diffondendo rapidamente grazie a una foto che la stessa attrice ha postato su Instagram e che contiene un indizio che non è sfuggito ai suoi fan: nello scatto che la ritrae in spiaggia in atteggiamenti affettuosi con il suo Luca, infatti, è ben visibile un bellissimo anello di diamante sul suo dito.

L'anello al dito di Cristina Marino

Un gioiello simile non era mai stato visto sulla mano della 28enne, senza considerare che si trova proprio sull’anulare della mano sinistra: la didascalia della foto recita "Love" ed è accompagnata da un cuoricino. Insomma, i fan hanno già tratto le loro conclusioni e i due attori hanno ricevuto già tantissimi messaggi di auguri.

Al momento, però, Luca e Cristina non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Per saperne di più bisognerà aspettare ulteriori notizie, ma l’indizio sembra essere molto chiaro.