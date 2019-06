Luca Onestini si scaglia contro Francesca De André

Luca Onestini non ci sta e perde le staffe contro Francesca De André. Qualche ora prima della finale del Grande Fratello, l’ex tronista di Uomini e Donne prende nuovamente le difese del fratello Gianmarco. Sono ormai diverse le volte in cui il fidanzato di Ivana Mrazova si è ritrovato a dover commentare negativamente, durante l’esperienza di suo fratello nella Casa. Qualche giorno fa, si lamentava dell’assenza di sorprese per Gianmarco, il quale non aveva ancora incontrato nessuno dei suoi parenti, a differenza dei suoi compagni d’avventura. Proprio quella sera, durante la semifinale, Onestini ha avuto la possibilità di riabbracciare, per qualche minuto, il padre. In queste ultime ore, però, Gianmarco si è ritrovato a discutere con Francesca. Il motivo? Il più piccolo dei fratelli Onestini, nel corso di un gioco, non le ha mandate a dire alla De André. Il giovane gieffino ha dichiarato tutto ciò che pensa su Francesca, la quale non ha reagito affatto bene.

Francesca De André, parole dure contro Gianmarco: Luca Onestini non ci sta

La De André è in giardino e appare fortemente infastidita mentre parla con Gennaro Lillio. Sarebbero state proprio queste dichiarazioni a far scattare Luca. Quest’ultimo, infatti, condivide in queste ore una storia su Instagram con il video in questione e scrive un messaggio: "Poverina, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da bulletta di sto ca… (come dice lei)".