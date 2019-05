Luca Onestini al vetriolo: "Grande Fratello? A me sembra il Grande Bordello!"

“ La De Andrè dovrebbe essere fidanzata fuori e fa la scenata di gelosia a Gennaro, Martina dovrebbe essere innamorata di Daniele Dal Moro e si limona Gennaro, Gennaro dovrebbe essere innamorato della De Andrè e si limona Martina...Qui altro che Grande Fratello, è il Grande Bordello! ”.

Così Luca Onestini ha riassunto con ironia a “Mattino 5” il settimo appuntamento live di ieri sera con il reality show.

La puntat lo ha lasciato più che perplesso soprattutto nei riguardi di Francesca De Andrè che, in diretta su Canale 5, ha scoperto che il fidanzato Giorgio Tambellini non solo l’ha tradita ma anche deciso di prendersi una pausa di riflessione, mettendo in stand by la loro storia d’amore.

Alla notizia Francesca De André, secondo Onestini, avrebbe reagito non nel modo in cui ci si aspetterebbe da una donna innamorata e ferita.

“ Non ha avuto una reazione lineare: prima era dispiaciuta, ha esagerato, si è fatta vedere dilaniata dal dolore, poi hanno cambiato argomento e ha fatto la scenata di gelosia a Gennaro (dopo i baci dati a Martina Nasoni per la prova settimanale, ndr). Ma scusate, ma che donna innamorata è questa? ” si è chiesto Onestini, ponendo al pubblico in studio una domanda retorica che pare non aver bisogno di risposte.

L’ex concorrente del "Grande Fratello Vip 2" e fratello di Gianmarco Onestini, attualmente in gara nella Casa più spiata d'Italia, ritiene che quella di Francesca e Giorgio sia, quantomeno, da considerarsi “u na coppia un po’ anomala. L’idea che hanno comunicato al pubblico è che non gliene fregasse niente a lei e nemmeno a lui....ricordiamo che la scorsa settimana abbiamo visto delle foto dove Gennaro le metteva le mani nelle mutande, mentre il fidanzato fuori si è fatto i cavoli suoi".

"Poi però era entrato nella Casa la scorsa settimana per vedere i filmati di Francesca e Gennaro. C'era entrato come ‘parte lesa’, è entrato tutto strafottente e poi si è vendicato fuori. A me - ha concuso serafico Luca Onestini - sembra davvero tutto parte di una grande strategia. Vedremo... ".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?