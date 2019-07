Lucas Peracchi finita con Mercedesz?

Negli ultimi giorni è calato un allarmante silenzio sulla relazione di Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. La coppia sembra essere scoppiata. Su Instagram non appare più insieme. Addirittura i due non si seguono più e dalla bacheca del social dell’ex tronista di Uomini e Donne non compare più alcuna foto insieme alla (ex) fidanzata. Evidentemente c’è stato un processo di rimozione degli scatti. Le bocche di Lucas e Mercedesz sono rimaste ben cucite fino ad oggi quando Peracchi ha fatto comparire tra le sue stories un post criptico che tuttavia pare confermare la rottura. Le parole che ha usato, prese a prestito dallo scrittore Pier Paolo Pasolini, si riferiscono infatti alla solitudine e alla ricerca di se stessi.

Lucas Peracchi si affida allo scrittore Pier Paolo Pasolini

"Io avevo voglia di stare da solo perché soltanto solo, sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose". Questa citazione di Pier Paolo Pasolini è stata utilizzata da Peracchi. Nessun riferimento alla storia con Mercedesz. Tuttavia pare proprio riferirsi al naufragio della relazione che se confermato sarebbe piuttosto sorprendente visto che i due avevano da poco avviato la convivenza.

Ma solo questche settimana fa diceva al settimanale Vero: "Non riuscivamo a trovare un accordo su dove abitare. Ci sono state alcune incomprensioni e abbiamo litigato. Poi abbiamo capito che ci amiamo troppo e non potevamo farci dividere da una città. Così ho ceduto io e sono andata a vivere da lui, a Castell’Arquato. Ma per amore si fa questo e altro"