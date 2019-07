Ludovica Valli hot: la sua foto infiamma Instagram

Ludovica Valli riesce sempre a infuocare il web con le sue foto e pose super-hot. Questa volta ha pubblicato su Instagram una foto in costume che ha mandato in tilt i fan. In effetti, l’influencer, grazie al duro e costante allenamento, ha un fisico invidiabile. Infatti, nello scatto appare in costume e mette in mostra il suo corpo da urlo.

La foto su Instagram di Ludovica fa impazzire i fan

La bellissima influecer, ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli non smette di stupire i suoi affezionatissimi follower. Il tutto con foto hot e provocanti. La foto in questione vede Ludovica con un costume nero che rende visibilissimo il suo décolleté.

Non mancano naturalmente i commenti sotto la foto postata degli utenti che seguono la bella influencer: "Ma il motivo per cui ha sempre la spallina scesa???". E ancora "Deve mostrare la plastica".

Ma non manca chi la difende: "Proprio questo mi rattrista. La leggerezza con cui vi accanite contro alcune persone sui social. Dietro alle foto c’è una ragazza molto giovane, ha una vita intera davanti forse anche per cambiare quello che a te non piace. Forse resterà come adesso e continuerà a non piacerti… sicuramente insultare e denigrare il prossimo non vi rende migliori".