Ludovica Valli lato B e topless da urlo

Ludovica Valli, la ventiduenne emiliana ex tronista di Uomini e donne si è ufficialmente affermata nel mondo degli influencer. Viene presa d’esempio da moltissime ragazze infatti tra i commenti si legge praticamente sempre:"Quanto sei BELLA , semplice ,naturale , sappi che prendo esempio". È solo uno dei commenti di ammirazione.

Ad oggi è seguita da più di un milione e mezzo di persone che lei tiene aggiornate costantemente attraverso post di moda, allenamento fisico e stories di vita quotidiana. E ovviamente ai suoi follower non sfugge nessun dettaglio.

Ludovica Valli: la nuova foto che ha mandato i fan in delirio

Ludovica Valli riesce sempre a infuocare il web con le sue foto e pose super-hot. Questa volta, ha pubblicato su Instagram una foto in costume che ha mandato in tilt i fan. In effetti, l’influencer, grazie al duro e costante allenamento, ha un fisico invidiabile. Infatti, nello scatto appare in costume e mette in mostra il suo corpo da urlo. La foto in questione vede Ludovica di spalle in topless e con uno slip di un costume che mette in mostra il suo lato B. Lo scatto in poco tempo ha fatto il botto di like e commenti.