Ludovica Valli senza veli sui social: lo scatto manda i fan in delirio

Ludovica Valli anche questa volta non si è smentita con i suoi scatti super-hot. Infatti, la bella romagnola ha pubblicato una foto nuda con solo un’accappatoio addosso. Il seno in primo piano ha mandato in tilt il web, affascinato dalla bellezza dell’influencer. In effetti, Ludovica è una bellissima ragazza e molto simpatica e ciò è visibile anche nei suoi scatti, dove si mostra sempre nella sua semplicità. Nonostante nella maggior parte delle foto appaia acqua e sapone, ottiene sempre un grande successo sui social.

Ludovica Valli: il suo post doccia è bollente

Ludovica Valli non smette mai di far mormorare il web con i suoi scatti super sexy. In effetti, è una bellissima ragazza e ha un fisico pazzesco. Spesso pubblica momenti anche di vita intima con i suoi follower, come in questo caso. La bella influencer ha, infatti, postato sul suo profilo una foto in doccia completamente nuda. I fan sono rimasti spiazzati e se qualcuno ha voluto fare i complimenti alla sua spontaneità, bellezza e semplicità, altri invece hanno lasciato sotto lo scatto alcune critiche. Infatti, ad alcuni follower non è andato giù il fatto che nelle sue foto si metta troppo in mostra, ma altri utenti sono arrivati subito in difesa dell’ex-tronista: "Non vado matta per Ludovica, leggo commenti dove dicono che sta sempre mezza nuda, sicuramente è evidente,ma anche segno di una donna che si accetta,normale c’è un limite a tutto, nel senso che stare bene con se stessa ha comunque dei limiti alla decenza e quando si supera quello si cade nel volgare, ma siccome nessuna di noi è andata a cena con lei per dirle che sia una poco di buono solo perché fa foto dove manifesta di stare bene con se stessa , che problema c’è?".

Queste le parole di una follower, ma la Valli non è intervenuta sull’argomento. D’altronde, è una bellissima ragazza e non ha motivo per esitare a pubblicare certi scatti.