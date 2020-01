"Luigi Favoloso? So per certo che sta bene": le rivelazioni di Maurizio Sorge

Continua ad aleggiare il mistero intorno alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, sparito da Torre Del Greco durante le feste natalizie e di cui, ancora, pare non si abbiano notizie certe.

Alla notizia, che ha iniziato a circolare sui giornali da qualche ora, la ex compagna dell’imprenditore, Nina Moric, ha risposto chiedendo tramite il suo legale di non essere più associata al nome di Favoloso e si è detta certa del fatto che si tratti semplicemente di una messa in scena architettata per concentrare su di lui l’attenzione dei media. Nei vari salotti televisivi, però, si continua ad indagare sulla misteriosa sparizione di Luigi Mario e Federica Panicucci ha intervistato il paparazzo Maurizio Sorge durante l’appuntamento odierno di Mattino Cinque.

“ Premetto che si tratta di una situazione incresciosa, io spero che sia solamente un gioco perché per una persona che scompare per 12 giorni c’è una bella preoccupazione – ha esordito il fotografo - . Io ho saputo da fonti che sono vicine alla sua ex, o attuale, compagna, che lui starebbe a casa di uno che affitta le macchine, forse nell’interland milanese o napoletano, non mi hanno spiegato bene le cose... ”. Stando a queste dichiarazioni, dunque, pare che qualcuno abbia spifferato a Sorge il “covo” di Favoloso, ma sembra non sia una notizia del tutto fondata.

Ciò di cui l’ospite di Federica Panicucci si è detto sicuro è lo stato di salute dell’ex gieffino. “ So per certo che sta bene ”, ha fatto sapere Sorge alla conduttrice di Canale 5 sostenendo che il coinvolgimento nella situazione del paparazzo Alex Fiumara, verso il quale pare non nutrire alcuna stima, lo ha lasciato abbastanza perplesso. “ Mi hanno detto che sta da uno che vende le macchine e che sta bene – ha aggiunto ancora Sorge - . Quindi dal punto di vista umano mi sono rassicurato, il resto è gossip ”.

Inoltre, il fotografo ha aggiunto un dettaglio che ha ritenuto importante perché rivelatogli da una fonte che ritiene attendibile. “ Siccome già una volta lui e Nina si erano dimenticati di dare notizie per qualche giorno, magari... ”, ha continuato a spiegare Sorge, lasciando intendere di credere alla “pista del gossip” e non ad una reale sparizione drammatica di Luigi Favoloso. I presenti in studio, però, si sono augurati che tutto questo non sia stato realmente fatto per attirare l’attenzione di tv e giornali e Federica Panicucci ha lanciato un messaggio affinché, se le dichiarazioni di Sorge fossero confermate, l’ex gieffino si faccia vivo almeno con la madre.