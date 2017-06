L'ultima stagione di Game of Thrones potrebbe slittare al 2019

La prossima stagione di Game of Thrones, la settima, andrà in onda in America a partire dal 16 luglio e qualche ora più tardi anche in Italia su Sky Atlantic, ma si parla già della fine della saga.

L'ultima stagione del Trono di Spade potrebbe andare in onda nel 2019 e per questo motivo i fan della serie dovranno aspettare qualche mese in più del previsto. A confermarlo è il presidente di HBO Casey Bloys in un'intervista a Entertainment Weekly in cui ha rivelato che gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss devono ancora scrivere i prossimi episodi.

"Devono scrivere gli episodi e dobbiamo farci un'idea del programma di produzione. Riusciremo a farci un'idea realistica quando saranno a buon punto nella realizzazione delle sceneggiature" , ha rivelato Bloys, come riporta Tgcom24.